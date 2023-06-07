Госсекретарь США прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для урегулирования разногласий по различным вопросам, включая цены на нефть и отношения Эр-Рияда с Ираном и Израилем, сообщает Alarabiya News.

"Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию во вторник с миссией по укреплению отношений Вашингтона с Эр-Риядом после нескольких лет усугубления разногласий по различным вопросам, включая Иран, вопросы региональной безопасности и цены на нефть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время своего пребывания в Эр-Рияде и Джидде с 6 по 8 июня Блинкен также намерен обсудить "возможность нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии" и "российское и китайское влияние в регионе".

Ожидается, что госсекретарь США "встретится с высшими должностными лицами Саудовской Аравии, в том числе с наследным принцем Королевства Мухаммедом бен Салманом".

"Это будет второй визит высокопоставленного лица США в Саудовскую Аравию за последнее время", - напоминает телеканал.

В начале мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Джидде с Мухаммедом бен Салманом.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. При этом наиболее существенно увеличится стоимость для США и региона Северо-Западной Европы - на $0,9 за баррель.