Великобритания собирает информацию о произошедшем на Каховской ГЭС

Британская разведка не знает, что привело к разрушениям на Каховской ГЭС, но изучает обстоятельства произошедшего, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак журналистам перед вылетом в Вашингтон.

"Наши военные и разведывательные службы в настоящее время изучают обстоятельства разрушения - еще слишком рано делать какие-либо выводы и выносить окончательное суждение", - цитирует Сунака Sky News.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что и в Вашингтоне проводят анализ данных о ситуации с повреждением Каховской ГЭС и пока не располагают достаточной информацией, чтобы судить о том, что там произошло.

В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. По прогнозу, вода должна сойти в течение 72 часов.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.