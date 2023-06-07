Два человека погибли, пятеро ранены во время стрельбы в американском штате Вирджиния

Два человека погибли в результате стрельбы после церемонии вручения дипломов в средней школе в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния), сообщают местные СМИ.
По данным временного начальника полиции города Рика Эдвардса, погибли двое мужчин в возрасте 18 и 36 лет.
Еще пять человек были ранены.
Подозреваемому в преступлении 19-летнему подростку, который взят под стражу, будут предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в убийстве второй степени.
"Мы думаем, что подозреваемый знал по крайней мере одну из жертв", - сказал Эдвардс.
По его словам, полиция первоначально задержала второго человека, но следователи больше не считают, что он причастен к стрельбе.
Стрельба произошла в парке Монро после выпускной церемонии средней школы, которая проходила в близлежащем театре Altria.
"Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые были причастны к этому. (...) Этого нигде не должно происходить", - заявил мэр Ричмонда Левар Стоуни на пресс-конференции.
Şallenberq: siyasi məsləhətləşmələr Avstriyanın Azərbaycanla əlaqələrin əhəmiyyətli platformalardan biri hesab olunur
Баку ждет от Еревана проявления политической воли для устранения разногласий по 3 трекам мирного договора - Байрамов
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе - Минобороны Азербайджана
Казахстан и CNPC изучат проекты увеличения мощности поставок нефти и газа в Китай
Иран в сотрудничестве с РФ, Туркменистаном и Катаром собирается создать газовый хаб в Персидском заливе
Чехия увеличила в январе-апреле поставки смартфонов в Азербайджан в 1,5 раза
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
В Азербайджане увеличиваются ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения
В Азербайджане к 2027г подготовят электронный каталог блюд национальной кухни
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика открыл новый филиал в торговом центре «Садарак»
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС