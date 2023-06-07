Президент Южной Кореи назвал избрание своей страны непостоянным членом СБ ООН «победой глобальной дипломатии»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в среду приветствовал избрание своей страны непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

"Наше вступление в качестве непостоянного члена с согласия 180 стран из 192 государств-членов ООН является победой глобальной дипломатии", - цитирует слова президента представитель его офиса Ли До Ун.

Страна была в третий раз в своей истории избрана одним из 10 непостоянных членов Совбеза на голосовании во вторник.

В недавнем интервью "Ренхап" постпред Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что возвращение Республики Корея в Совбез "послужит возможностью расширить наши дипломатические горизонты".

В Южной Корее считают, что присутствие страны в Совбезе поможет снизить напряженность на Корейском полуострове.

Южная Корея дважды являлась непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сначала в 1996-1997 годах, а затем в 2013-2014 годах.