Манат подорожал к евро, рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 июня ЦБА установил на уровне 1.8167 маната/1EUR (6 июня - 1.8233 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 июня установил на уровне 0.0209 манат/1RUB (6 июня - 0.0211 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 7 июня ЦБА установил на уровне 0.0759 манат/1TRY (6 июня - 0.0793 манат/1TRY).

Н.Аббасова