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ТЭК 07.06.2023 09:53

США сохранили прогноз добычи ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по объемам добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане на 2023-2024 года, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023 году составит 0,64 млн б/с. При этом, фактическая добыча в первом квартале составила 65 тыс. б/с, прогноз на II-ой квартал составляет 0,64 млн б/с (майский прогноз - 0,64 млн б/с), на III-й - 0,64 млн б/с (майский прогноз - 0,64 млн б/с), на IV-й - 0,65 млн б/с (майский прогноз - 0,65 млн б/с).

По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2024 году составит 0,65 млн б/с. При этом, добыча нефти в I-ом квартале следующего года составит 0,65 млн б/с, во II-ом - 0,65 млн б/с, в III-ем - 0,65 млн б/с, в IV-ом - 0,66 млн б/с.

По уточненным данным Управления, в 2022 году добыча ЖУВ в Азербайджане составила 0,67 млн б/с.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, НЕФТЕДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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