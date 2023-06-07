Объекты недвижимости осужденного племянника Назарбаева, в том числе отель Hilton в Алматы, будут переданы государству

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы, осужденный за хищения, в целях возмещения ущерба передает государству объекты недвижимости, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства, сообщила пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

По информации ведомства, в настоящее время продолжается расследование в отношении осужденного Сатыбалдыулы по другим эпизодам преступлений, связанным с неуплатой налогов и легализацией преступных доходов.

"В ходе следствия принимаются меры по возврату незаконно выведенных активов, а также имущества, приобретённого на преступные средства", - отметили в пресс-службе.

"В этой связи К. Сатыбалдыулы в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства", - говорится в сообщении.

К числу этих объектов относится отель "Double Tree by Hilton Almaty", который еще в ноябре 2021 года был приобретен предприятием, связанным с Сатыбалдыулы, отметили в пресс-службе.

"В настоящее время завершается процедура передачи данного объекта в собственность государства", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Сатыбалдыулы был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая супруга Гульмира также подозреваются по факту рейдерского захвата бизнеса.

В сентябре суд N2 района Байконур в Астане признал Сатыбалдыулы виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет. Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана о лишении Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности Казахстана", а также государственных орденов "Курмет", "Парасат".

В конце мая текущего года госагентство по противодействию коррупции сообщило, что в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов возвращены $14 млн, выведенные Кайратом Сатыбалдыулы. Сообщалось, что данные средства обращены в доход государства и будут использованы в социальных целях.

Всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге, отмечали тогда в ведомстве.