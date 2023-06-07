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Бизнес и законодательство 07.06.2023 11:30

Экспорт Китая в мае упал на 7,5%, импорт сократился на 4,5%

Объем экспорта Китая в мае сократился на 7,5% в годовом выражении и составил $283,5 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления.

Это первое снижение показателя за последние три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение всего на 0,4%, согласно данным Trading Economics.

Импорт снизился на 4,5% - до $217,69 млрд. При этом показатель опустился по итогам третьего месяца подряд.

Эксперты ожидали более резкого падения импорта - на 8%.

Уменьшение импорта обусловлено ослаблением внутреннего спроса, уменьшением сырьевых цен и укреплением курса доллара, полагают эксперты.

Китай в прошлом месяце сократил закупки за рубежом меди на 4,6%, при этом импорт соевых бобов подскочил на 24% и достиг рекордных 12,02 млн тонн.

В январе-мае экспорт КНР увеличился на 0,3% относительно аналогичного периода прошлого года, импорт опустился на 6,7%.

Внешнеторговый профицит в мае составил $65,81 млрд по сравнению с $78,4 млрд за тот же месяц годом ранее и $90,21 млрд в апреле.

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Тэги: КИТАЙ, ВНЕШТОРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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