Бакметрополитен за I квартал заработал на перевозках около 19 млн манатов

Доходы ЗАО "Бакинский метрополитен" за I-ый квартал 2023 года от перевозки пассажиров составили 18 млн 639 тыс. манатов, что на 40,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В январе-марте 2023 года услугами метрополитена воспользовались 52 млн 678,3 тыс. человек (рост на 15,4%).

Как сообщалось, доходы Бакметрополитена в 2022 года от перевозки пассажиров составили 60 млн 749,9 тыс. манатов (рост в 2,3 раза). В прошлом году посредством метро было перевезено 208 млн 696,1 тыс. человек (рост в 2,3 раза).

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций.

Н.Аббасова