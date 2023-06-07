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Финансы 07.06.2023 11:36

VMF планирует привлечь 1 млн манат посредством размещения облигаций

Компания "VMF" планирует размещение облигаций на 1 млн манатов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке, эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций - 18 месяцев, ставка купона - 13% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).

VMF создана в 1998 году. Компания оказывает различные услуги, но ее основным направлением является деятельность на рынке аксессуаров и часов. Уставный капитал компании равен 20,22 тыс. манатов, ее единственным учредителем является Вахид Мустафаев.

Активы компании на конец 2022 года оцениваются в 5,9 млн манатов, обязательства - 2,3 млн манатов, капитал - 3,6 млн манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила около 426 тыс. манатов.

P.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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