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ТЭК 07.06.2023 13:00

Иран в сотрудничестве с РФ, Туркменистаном и Катаром собирается создать газовый хаб в Персидском заливе

Иран вместе с Россией, Туркменистаном и Катаром намерен создать газовый хаб в Персидском заливе, заявил в среду иранский министр нефтяной промышленности Джавад Оуджи.

"В сотрудничестве с Россией, Туркменистаном и Катаром мы пытаемся создать газовый хаб в регионе Эселуйе. Подготовительные мероприятия находятся на стадии планирования", - приводит "Мехр" слова Оуджи.

Он добавил, что Тегеран продолжит развивать торговлю с соседними странами.

По словам Оуджи, Иран достиг значительных успехов в нефтегазовой и химической отраслях. Он также напомнил об участии Тегерана в строительстве нефтеперерабатывающих заводов в Венесуэле.

Министр отметил, что мир нуждается в подобных предприятиях, против которых не действуют санкции, и что строительство таких заводов продолжится в разных странах.

В апреле иранские СМИ сообщали, что в ходе визита Оуджи в Каракас он и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подписали целую серию документов о наращивании сотрудничества стран в нефтегазовой сфере, включая совместное развитие месторождений нефти и газа.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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