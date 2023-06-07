Украина попросила ЕС об увеличении возможностей для импорта электроэнергии до 2 ГВт

Минэнерго Украины рассчитывает на содействие Евросоюза в увеличении пропускной способности межгосударственных сечений для наращивания импорта европейской электроэнергии в страну в связи с ЧП на Каховской ГЭС, говорится в сообщении министерства со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.

"В связи с этим мы рассчитываем на поддержку партнеров и увеличение пропускных способностей для наращивания импорта электроэнергии до 2 ГВт", - заявил министр на заседании международного консультационного совета высокого уровня при Минэнерго Украины.

В настоящее время пропускная способность для импорта электроэнергии из зоны континентальной Европы на Украину и в Молдавию составляет до 1,4 ГВт. Разрешенная максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу равна 600 МВт.

По словам Галущенко, несмотря на то, что Каховская ГЭС на момент ЧП не выдавала электроэнергию в украинскую энергосистему, есть риск, что гидроэнергетика, которая поддерживала энергобаланс на Украине, не сможет работать на необходимой мощности.

В свою очередь еврокомиссар Кадри Симсон заявила на заседании, что европейская сторона готова поддержать Украину в вопросе увеличения импорта электроэнергии.

Участие в заседании приняли, в частности, Симсон, министр энергетики США Дженнифер Гренгольм, министр экономики и устойчивого развития Хорватии Давор Филиппович, министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Еттен, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, министр энергетики Франции Аньес Паннье-Рюнаше, руководители международных организаций.