Баку и Будапешт обсудили обстановку на Южном Кавказе и перспективы развития ВТС

Министры обороны Азербайджана и Венгрии Закир Гасанов и Криштоф Салай-Бобровницки в среду в Баку обсудили перспективы развития военного сотрудничества между Баку и Будапештом.

"На встрече была подчеркнута значимость взаимных визитов в области военного, военно-технического и военного образования для расширения отношений между Азербайджаном и Венгрией и обмена опытом. Состоялся подробный обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионе и перспективах развития сотрудничества", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Гасанов проинформировал собеседника о ходе разминирования и строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях, о провокациях Армении в районе границы с Азербайджаном и в Карабахской регионе, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Салай-Бобровницки, в свою очередь, отметил, что Венгрия признает территориальную целостность Азербайджана и что у азербайджано-венгерские отношения, основанные на стратегическом партнерстве, успешно развиваются во многих сферах, в том числе и в военной.

"Венгрия поддерживает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года и готова внести свой вклад в достижение устойчивого мира в регионе", - заявил венгерский глава Минобороны.

Р.Керимов