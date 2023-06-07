Турецкая лира упала на 7% и обновила рекордный минимум

Падение турецкой лиры к доллару США в ходе торгов в среду превышает 7%, что является максимальным темпом снижения за последний год.
Курс опускается уже двенадцатые торги подряд, ежедневно обновляя исторический минимум, на фоне роста опасений относительно проблем, стоящих перед новым министром финансов страны, сообщает MarketWatch.
Нацвалюта торгуется на уровне 23,140 лиры/$1 по сравнению с 21,576 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. За последние двенадцать месяцев лира потеряла более трети своей стоимости.
При этом инвесторы продолжают вкладывать средства в акции для того, чтобы избежать высокой инфляции. Фондовый индекс BIST 100 в среду растет на 3,5%, а за год он поднялся более чем вдвое (на 120%).
Негативным фактором для лиры также стали сообщения западных СМИ о том, что госбанки страны перестали продавать доллары для поддержки курса нацвалюты. Это может указывать на то, что новое правительство страны отказывается от дорогостоящих интервенций на валютном рынке и будет проводить более рациональную экономическую политику.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил состав кабинета министров. В том числе министерство финансов возглавил Мехмет Шимшек, который уже занимал этот пост в 2015-2018 гг., а также работал аналитиком в Merrill Lynch.
Его назначение вызвало надежды на возвращение к более ортодоксальной экономической политике и сокращение государственного вмешательства в работу финрынков.
США с 17 июня повысят консульские сборы за визы
В ЕС ждут прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе
Баку и Будапешт обсудили обстановку на Южном Кавказе и перспективы развития ВТС
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
В Азербайджане увеличиваются ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения
В Азербайджане к 2027г подготовят электронный каталог блюд национальной кухни
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Назарбаев лишится своего офиса
Блинкен и кронпринц Саудовской Аравии обсудили развитие экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке
Развитие КНДР ядерного оружия является самой острой угрозой для Южной Кореи
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика открыл новый филиал в торговом центре «Садарак»
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС