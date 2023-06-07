Турецкая лира упала на 7% и обновила рекордный минимум

Падение турецкой лиры к доллару США в ходе торгов в среду превышает 7%, что является максимальным темпом снижения за последний год.

Курс опускается уже двенадцатые торги подряд, ежедневно обновляя исторический минимум, на фоне роста опасений относительно проблем, стоящих перед новым министром финансов страны, сообщает MarketWatch.

Нацвалюта торгуется на уровне 23,140 лиры/$1 по сравнению с 21,576 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. За последние двенадцать месяцев лира потеряла более трети своей стоимости.

При этом инвесторы продолжают вкладывать средства в акции для того, чтобы избежать высокой инфляции. Фондовый индекс BIST 100 в среду растет на 3,5%, а за год он поднялся более чем вдвое (на 120%).

Негативным фактором для лиры также стали сообщения западных СМИ о том, что госбанки страны перестали продавать доллары для поддержки курса нацвалюты. Это может указывать на то, что новое правительство страны отказывается от дорогостоящих интервенций на валютном рынке и будет проводить более рациональную экономическую политику.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил состав кабинета министров. В том числе министерство финансов возглавил Мехмет Шимшек, который уже занимал этот пост в 2015-2018 гг., а также работал аналитиком в Merrill Lynch.

Его назначение вызвало надежды на возвращение к более ортодоксальной экономической политике и сокращение государственного вмешательства в работу финрынков.