Токаев обсудил с главой Shell перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главным исполнительным директором Shell Ваэлем Саваном, сообщила пресс-служба главы государства.
"Токаев был проинформирован о реализуемых транснациональной компанией проектах в энергетике и нефтехимии. В ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании в нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.
Ключевой актив Shell в Казахстане - месторождение Кашаган. Shell в составе консорциума North Caspian Operating Company (NCOC) имеет долю участия в 16,81%. Ранее сообщалось, что NCOC пытается оспорить в суде итоги экологической проверки, на основании которых компании грозит штраф в $5,1 млрд, в частности, за сверхнормативное размещение серы на площадках складирования завода "Болашак" в объеме более 1 млн тонн.
Также в Казахстане Shell через свою аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед" разрабатывает нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак. Доля участия Shell - 29,25%.
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