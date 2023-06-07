Развитие КНДР ядерного оружия является самой острой угрозой для Южной Кореи

Работы КНДР над ядерным и прочим оружием массового поражения представляют наибольшую угрозу для Южной Кореи, говорится в новой версии южнокорейской стратегии национальной безопасности.
"Стратегия определяет продолжающееся развитие Северной Кореей ядерного и прочего оружия массового поражения в качестве самого чрезвычайного вызова для безопасности Южной Кореи", - информирует "Рёнхап".
"Сейчас важнее, чем когда бы то ни было, укреплять наши военные возможности и совместный оборонный потенциал Южной Кореи и США", - отмечается в стратегии.
Также в документе говорится о задаче трансформировать отношения Южной Кореи и Японии в более близкое партнерство, в то время как трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Токио становится все важнее для противостояния ракетным и ядерным угрозам КНДР.
Вместе с тем, согласно преамбуле документа, написанной президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, мир "снова оказался в переломной точке". Он упомянул "столкновения ценностей, идей и интересов по всей планете", дестабилизирующих нынешний мировой порядок, и привел в качестве примеров транснациональных угроз инфекционные заболевания, климатические изменения, продовольственный и энергетический кризис.
В стратегии также уделяют внимание соперничеству США и КНР и проблемам с цепочками поставок товаров.
Юн Сок Ёль вновь подчеркнул необходимость укреплять вооруженные силы Южной Кореи, которые станут основой безопасности страны, и добиваться долгосрочного и устойчивого мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
США с 17 июня повысят консульские сборы за визы
В ЕС ждут прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе
Баку и Будапешт обсудили обстановку на Южном Кавказе и перспективы развития ВТС
Оборот по сделкам на БФБ в январе-мае сократился почти на 15%
Нефть перешла к росту, Brent - $77 за баррель
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
В Азербайджане увеличиваются ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения
В Азербайджане к 2027г подготовят электронный каталог блюд национальной кухни
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика открыл новый филиал в торговом центре «Садарак»
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС