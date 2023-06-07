Развитие КНДР ядерного оружия является самой острой угрозой для Южной Кореи

Работы КНДР над ядерным и прочим оружием массового поражения представляют наибольшую угрозу для Южной Кореи, говорится в новой версии южнокорейской стратегии национальной безопасности.

"Стратегия определяет продолжающееся развитие Северной Кореей ядерного и прочего оружия массового поражения в качестве самого чрезвычайного вызова для безопасности Южной Кореи", - информирует "Рёнхап".

"Сейчас важнее, чем когда бы то ни было, укреплять наши военные возможности и совместный оборонный потенциал Южной Кореи и США", - отмечается в стратегии.

Также в документе говорится о задаче трансформировать отношения Южной Кореи и Японии в более близкое партнерство, в то время как трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Токио становится все важнее для противостояния ракетным и ядерным угрозам КНДР.

Вместе с тем, согласно преамбуле документа, написанной президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, мир "снова оказался в переломной точке". Он упомянул "столкновения ценностей, идей и интересов по всей планете", дестабилизирующих нынешний мировой порядок, и привел в качестве примеров транснациональных угроз инфекционные заболевания, климатические изменения, продовольственный и энергетический кризис.

В стратегии также уделяют внимание соперничеству США и КНР и проблемам с цепочками поставок товаров.

Юн Сок Ёль вновь подчеркнул необходимость укреплять вооруженные силы Южной Кореи, которые станут основой безопасности страны, и добиваться долгосрочного и устойчивого мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.