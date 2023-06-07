Блинкен и кронпринц Саудовской Аравии обсудили развитие экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке

Укрепление экономического сотрудничества Эр-Рияда и Вашингтона и усилия по достижению стабильности на Ближнем Востоке стали темами переговоров в Джидде госсекретаря Энтони Блинкена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

"Они заявили о совместной приверженности обеспечению стабильности, безопасности и процветания на Ближнем Востоке и за его пределами. (...) Госсекретарь и кронпринц говорили об углублении экономического сотрудничества, особенно в области экологически чистой энергии и технологий", - говорится в заявлении Госдепа.

Блинкен и бин Салман также обсудили важность достижения всеобъемлющего политического соглашения для нормализации обстановки в Йемене.

Кроме того, глава Госдепа поблагодарил наследного принца за помощь в эвакуации из Судана сотен американских граждан, а также за сотрудничество с США с целью прекратить боевые действия в Судане.

Ранее Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для урегулирования разногласий по различным вопросам сторон, включая цены на нефть и отношения Эр-Рияда с Ираном и Израилем. Его визит продлится по 8 июня. Отмечалось, что Блинкен также намерен обсудить "российское и китайское влияние в регионе".

В начале мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встречался в Джидде с Мухаммедом бен Салманом.

Весной этого года Иран при посредничестве Китая договорился о возобновлении дипотношений с Саудовской Аравией. В начале июня глава ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявлял, что Иран, Саудовская Аравия, Пакистан и другие страны региона намерены сформировать коалицию для обеспечения морской безопасности.