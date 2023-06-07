Azeristiliktachizat незначительно сократил в 2022г доходы от продажи теплоэнергии

ЗАО "Azeristiliktachizat" в 2022 году получило доходы от продажи тепловой энергии в размере 13 млн 252,5 тыс. манатов, что на 0,5% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

В общих доходах общества в минувшем году на поступления от продажи тепловой энергии населению составили 5 млн 42,3 тыс. манатов (спад на 11,6%).

По данным статистики, эксплуатационные расходы общества в отчетный период составили 69 млн 125,1 тыс. манатов (спад на 0,9%). В том числе расходы на заработную плату составили 18 млн 931,1 тыс. манатов (рост на 20,1%).

В 2022 году потребителям было реализовано 1 млн 727,4 тыс. Гкал (спад на 4%), в том числе населению - 1 млн 169,8 тыс. Гкал (спад на 6,3%), на коммунально-бытовые нужды - 557,6 тыс. Гкал (рост на 1,2%).

Потери тепловой энергии в прошлом году составили 215,3 тыс. Гкал (рост на 9,5%).

По состоянию на конец 2022 года число действующих котельных на балансе "Azeristiliktachizat" составляло 1202 (на 0,4% выше показателя на конец 2021 года). Общая мощность котельных составляет 2 тыс. 729,1 Гкал/час. При этом число котельных, работающих на природном газе, составляет 1142, на сжиженном газе - 60.

ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Н.Аббасова