Назарбаев лишится своего офиса

Канцелярия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева находится в стадии реструктуризации и в ближайшие месяцы перестанет существовать, сообщил вице-премьер - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

"Уже идет реструктуризация данного офиса. Думаю, в ближайшее время, как будет решение, я окончательно скажу. Но канцелярии как таковой уже не будет существовать. Думаю, в ближайшие месяц-полтора", - сказал Жамаубаев журналистам в кулуарах мажилиса в среду.

Он добавил, что после реструктуризации часть сотрудников канцелярии будут переведены в другие организации, часть будет сокращена.

В феврале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

В начале марта вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщал, что финансирование канцелярии Назарбаева в 2023 году сократится на 130 млн тенге.

Возглавлявшему Казахстан порядка 30 лет Нурсултану Назарбаеву 6 июля исполнится 83 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.