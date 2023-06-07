Назарбаев лишится своего офиса

Канцелярия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева находится в стадии реструктуризации и в ближайшие месяцы перестанет существовать, сообщил вице-премьер - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.
"Уже идет реструктуризация данного офиса. Думаю, в ближайшее время, как будет решение, я окончательно скажу. Но канцелярии как таковой уже не будет существовать. Думаю, в ближайшие месяц-полтора", - сказал Жамаубаев журналистам в кулуарах мажилиса в среду.
Он добавил, что после реструктуризации часть сотрудников канцелярии будут переведены в другие организации, часть будет сокращена.
В феврале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
В начале марта вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщал, что финансирование канцелярии Назарбаева в 2023 году сократится на 130 млн тенге.
Возглавлявшему Казахстан порядка 30 лет Нурсултану Назарбаеву 6 июля исполнится 83 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.
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