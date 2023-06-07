В ЕС ждут прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе

В Европейском союзе (ЕС) заявляют о необходимости добиться прогресса на переговорах глав Азербайджана и Армении в Брюсселе 21 июля.
"Переговоры и диалог являются единственным способом достижения справедливого и всеобъемлющего мира между Азербайджаном и Арменией. Следовательно, непрерывность и конкретные результаты диалога имеют решающее значение для процесса, и мы приветствуем участие Баку в следующей встрече, которая состоится 21 июля при содействии ЕС, где следует добиться дальнейшего прогресса", - говорится в заявлении ЕС.
Там отметили, что в Евросоюзе приветствуют возобновление участия Азербайджана и Армении в мирных переговорах под эгидой ЕС в Брюсселе 14 мая, "в ходе которых обе стороны подтвердили свое признание суверенитета и территориальной целостности друг друга".
"Встреча в Кишиневе 1 июня с участием лидеров Франции и Германии еще раз продемонстрировала их приверженность процессу", - говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, 21 июля в Брюсселе, как ожидается, состоится трехсторонняя встреча глав Азербайджана, Армении и Евросовета.
Р.Керимов
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