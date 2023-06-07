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Дальнее зарубежье 07.06.2023 19:03

Продажи чипов в мире в апреле упали на 21,6%

Мировые продажи чипов в апреле рухнули на 21,6% относительно того же месяца прошлого года и составили $40 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Между тем по сравнению с мартом показатель увеличился на 0,3%.

"Глобальный рынок полупроводников остается в циклическом спаде, усугубляемом не слишком благоприятными макроэкономическими условиями, но продажи в помесячном сравнении выросли в апреле второй месяц подряд, что, возможно, предвещает восстановления в ближайшее время, - отмечает президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Продажи в Северной и Южной Америке в апреле сократились на 20,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 31,4%, в Японии - на 2,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 23,9%. При этом в Европе был зафиксирован рост на 2,3%.

Реализация чипов относительно марта снизилась в Северной и Южной Америке на 1%, в Европе - на 0,6%, в АТР - на 1,1%. Между тем в Японии продажи выросли на 0,9%, в КНР - на 2,9%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

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Тэги: ПОЛУПРОВОДНИКИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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