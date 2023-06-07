ЕЦБ продолжит подъем ставок, поскольку период высокой инфляции затягивается

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется продолжить подъем ключевых процентных ставок, поскольку инфляция в регионе все еще остается слишком высокой, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава центробанка Нидерландов Клаас Кнот.
"Я не уверен, что ужесточение политики на данный момент является достаточным, - заявил Кнот, выступая в парламенте Нидерландов. - Инфляция в регионе может оставаться чрезмерно высокой слишком долго, и дальнейший подъем ставок, вероятно, будет необходим".
Кнот отмечает, что еврозона сталкивается со вторичными эффектами повышения цен на энергоносители, и это затрудняет возврат инфляции к целевому показателю ЕЦБ в 2%.
Статданные, опубликованные на прошлой неделе, показали замедление инфляции в еврозоне в мае до минимального уровня с февраля 2022 года. Согласно предварительным данным Статистического управления Евросоюза, потребительские цены в регионе в прошлом месяце увеличились на 6,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали ее ослабление до 6,3%.
Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в апреле.
В мае ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 3,75%, ставка по депозитам - до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - до 4%.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард в начале июня дала понять, что регулятор продолжит подъем ставок, отметив, что ему "по-прежнему необходимо многое сделать, чтобы привести ставки к уровням, которые позволят ограничить экономическую активность в достаточной мере для сдерживания инфляции".
ЕЦБ проведет очередное заседание 15 июня. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что все три ключевые ставки будут подняты на 25 базисных пунктов на этом заседании и прогнозируют их повышение на такую же величину в июле.
Кнот ранее заявлял, что необходимость увеличения ставок может сохраниться и в сентябре.
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