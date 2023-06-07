Одна из палат швейцарского парламента одобрила инициативу ослабить контроль за реэкспортом оружия производства Швейцарии

Совет кантонов - малая палата парламента Швейцарии - в среду проголосовал за предложение комиссии по безопасности Совета, предусматривающей более мягкие требования к реэкспорту поставленных в другие страны вооружений швейцарского производства, говорится в парламентском пресс-релизе.
"Совет кантонов хочет разрешить другим странам при соблюдении определенных условий передавать далее купленную у Швейцарии военную технику. Он принял соответствующее предложение, поступившее от комиссии по безопасности Совета кантонов", - отмечается в документе.
"За" проголосовали 22 члена Совета, "против" - 17, воздержались четыре.
Теперь эта инициатива вновь поступает на рассмотрение в аналогичную комиссию по вопросам безопасности другой палаты швейцарского парламента - Национального совета. При этом данная комиссия еще в феврале рекомендовала данную идею отклонить, напоминает пресс-релиз.
Ожидается, данную меру позднее рассмотрит парламент в полном составе - в июне 2023 года. Однако глава комиссии по вопросам безопасности Совета кантонов Вернер Зальцманн указал, что даже в случае принятия таких ослаблений, они не вступят в действие до марта 2024 года.
Швейцарские СМИ отмечают, что ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Дания, Испания, хотели перенаправить на Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако Берн отказывал им, ссылаясь на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета, которая, в частности, запрещает передачу оружия в зону активных боевых действий.
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