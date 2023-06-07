Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8167 RUR   0.0209 GBR   2.1114 TRY   0.0759

Цена на нефть

06.06 $/bbl +/- WTI 71.74 -0.41 Brent 76.29 -0.42

Дальнее зарубежье 07.06.2023 18:26

Одна из палат швейцарского парламента одобрила инициативу ослабить контроль за реэкспортом оружия производства Швейцарии

Совет кантонов - малая палата парламента Швейцарии - в среду проголосовал за предложение комиссии по безопасности Совета, предусматривающей более мягкие требования к реэкспорту поставленных в другие страны вооружений швейцарского производства, говорится в парламентском пресс-релизе.

"Совет кантонов хочет разрешить другим странам при соблюдении определенных условий передавать далее купленную у Швейцарии военную технику. Он принял соответствующее предложение, поступившее от комиссии по безопасности Совета кантонов", - отмечается в документе.

"За" проголосовали 22 члена Совета, "против" - 17, воздержались четыре.

Теперь эта инициатива вновь поступает на рассмотрение в аналогичную комиссию по вопросам безопасности другой палаты швейцарского парламента - Национального совета. При этом данная комиссия еще в феврале рекомендовала данную идею отклонить, напоминает пресс-релиз.

Ожидается, данную меру позднее рассмотрит парламент в полном составе - в июне 2023 года. Однако глава комиссии по вопросам безопасности Совета кантонов Вернер Зальцманн указал, что даже в случае принятия таких ослаблений, они не вступят в действие до марта 2024 года.

Швейцарские СМИ отмечают, что ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Дания, Испания, хотели перенаправить на Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако Берн отказывал им, ссылаясь на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета, которая, в частности, запрещает передачу оружия в зону активных боевых действий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВООРУЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


В парламенте Швейцарии рекомендовали разрешить властям реэкспорт военной техники Спикер парламента Азербайджана посетит Швейцарию Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом страны Посол Азербайджана в Швейцарии за активизацию двусторонних отношений на уровне парламентов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az