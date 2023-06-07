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ТЭК 07.06.2023 16:33

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в Астанинском международном форуме

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в Казахстан.

"Министр 8-9 июня примет участие в Астанинском международном форуме В рамках форума планируется участие главы Минэнерго Азербайджана в обсуждениях на панельной сессии на тему "Региональное развитие в сфере возобновляемых источников энергии: альтернативные пути для обеспечения энергетической безопасности"", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, в рамках форума запланированы двухсторонние Шахбазова.

Н.Аббасова

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНИСТР, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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