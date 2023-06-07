Пашинян заявляет о прогрессе, достигнутом рабочей группой по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об ощутимом прогрессе в работе по разблокированию региональных транспортных коммуникаций с Азербайджаном.
"В ходе последнего заседания рабочей группы по разблокированию коммуникаций был зафиксирован ощутимый прогресс, и я очень рад этому. Хочу еще раз выразить готовность Армении открыть региональные экономические, транспортные коммуникации в рамках принципа суверенности, юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят. Это касается тех коммуникаций, которые намечены в 9-м пункте трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года", - сказал Пашинян на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным в Сочи в среду.
Пашинян выразил надежду, что удастся прийти к конкретным решениям.
"Мы высказали наши конкретные предложения, и надеюсь, что эти предложения будут приняты. Это компромиссные решения, которые мы выработали в течение последних двух лет", - отметил Пашинян.
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