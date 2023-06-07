Эрдоган предложил создать комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС с участием Турции, Украины, России и ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сформировать международную комиссию для расследования обстоятельств разрушения Каховской ГЭС.
"Турецкий президент заявил по телефону своему украинскому коллеге, что можно создать комиссию с участием России, Украины, ООН, Турции для расследования взрыва на Каховской ГЭС", - сообщило агентство "Анадолу".
Эрдоган также выразил готовность сыграть роль в достижении мира между Москвой и Киевом.
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