Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8167 RUR   0.0209 GBR   2.1114 TRY   0.0759

Цена на нефть

06.06 $/bbl +/- WTI 71.74 -0.41 Brent 76.29 -0.42

Регион 07.06.2023 17:11

Эрдоган предложил создать комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС с участием Турции, Украины, России и ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сформировать международную комиссию для расследования обстоятельств разрушения Каховской ГЭС.

"Турецкий президент заявил по телефону своему украинскому коллеге, что можно создать комиссию с участием России, Украины, ООН, Турции для расследования взрыва на Каховской ГЭС", - сообщило агентство "Анадолу".

Эрдоган также выразил готовность сыграть роль в достижении мира между Москвой и Киевом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ГЭС, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкое сотрудничество и ситуацию вокруг Украины Путин и Эрдоган могут встретиться в обозримой перспективе - Песков Эрдоган в ходе разговора с Путиным подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу Телефонный разговор Путина с Эрдоганом пока не планируется, но вероятен в ближайшее время - Песков В Кремле ожидают сохранения высокой динамики в реализации российско-турецких проектов при новом сроке Эрдогана Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Газпром и BOTAS опровергли возможность получения Газпромом контроля над ведущей газовой компанией Турции Эрдоган называет несбалансированным подход Запада к России Продление «зерновой сделки» не связано с внутриполитическими событиями в Турции - Лавров Глава МИД Турции считает, что негатив Кылычдароглу в адрес РФ наносит ущерб туристическому сектору

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az