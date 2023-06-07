Баку и Братислава подписали соглашение об избежании двойного налогообложения - МИД Азербайджана

Азербайджан и Словакия договорились о сотрудничестве по налоговым вопросам, сообщили в среду в МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что соответствующий документ был подписан в ходе визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Словакию.

"В рамках рабочего визита министра иностранных дел Азербайджана в Словакию между Азербайджаном и Словакией было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, что будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений", - сообщил МИД Азербайджана в твиттере.

Р.Керимов