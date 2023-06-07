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Внешняя политика 07.06.2023 16:48

Баку и Братислава подписали соглашение об избежании двойного налогообложения - МИД Азербайджана

Азербайджан и Словакия договорились о сотрудничестве по налоговым вопросам, сообщили в среду в МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что соответствующий документ был подписан в ходе визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Словакию.

"В рамках рабочего визита министра иностранных дел Азербайджана в Словакию между Азербайджаном и Словакией было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, что будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений", - сообщил МИД Азербайджана в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, СЛОВАКИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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