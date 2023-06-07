Губернатор Северной Дакоты присоединился к предвыборной президентской гонке в США

Губернатор американского штата Северная Дакота республиканец Дуг Бергам объявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2024 году.
"Нам нужны перемены в Белом доме. Нам нужен новый лидер для изменчивой экономики. Именно поэтому я объявляю о намерении баллотироваться на пост президента", - говорится в письме Бергама, опубликованном в The Wall Street Journal (WSJ).
Комментируя предвыборный ролик нынешнего президента США Джо Байдена, Бергам сказал, что тот "не смог сформулировать какое-либо экономическое видение страны, он проигнорировал тревогу семей, борющихся с инфляцией, и закрыл глаза на приближение рецессии".
"В течение ближайшего десятилетия мы столкнемся как с беспрецедентными угрозами, так и с огромными возможностями. То, как мы ответим, определит наше будущее как страны. Работая вместе, мы добьемся лучшего для Америки", - заявил он.
WSJ отмечает, что 66-летний Бергам малоизвестен на федеральном уровне, и ему придется постараться, чтобы добиться узнаваемости, ведь в гонке за пост президента участвуют гораздо более известные кандидаты.
Associated Press в свою очередь сообщает, что в видеоролике Бергам представил себя в качестве "консерватора из сельского штата, имеющего опыт в энергетической политике".
Раньше Бергам был предпринимателем в области программного обеспечения. В 1981 году он основал компанию Great Plains Software, которая специализировалась на производстве бухгалтерского программного обеспечения. Позднее эту компанию купил Microsoft за $1,1 млрд. Сам Бергам занимался в Microsoft производством программ для бизнеса. Он оставил эту деятельность в 2007 году.
В ноябре 2016 года Бергам победил на губернаторских выборах в Северной Дакоте.
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