Премьер Азербайджана прибыл в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер Азербайджана Али Асадов в среду прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в кабинете министров Азербайджана.

"7 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению председателя правительства России Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках визита азербайджанский премьер также примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета и III Евразийском конгрессе, а также проведет двусторонние встречи с коллегами.

Р.Керимов