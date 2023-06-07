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Внешняя политика 07.06.2023 17:09

Премьер Азербайджана прибыл в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер Азербайджана Али Асадов в среду прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в кабинете министров Азербайджана.

"7 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению председателя правительства России Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках визита азербайджанский премьер также примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета и III Евразийском конгрессе, а также проведет двусторонние встречи с коллегами.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ВИЗИТ


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