Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8212 RUR   0.0208 GBR   2.1173 TRY   0.0729

Цена на нефть

07.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +0.79 Brent 76.95 +0.66

Макроэкономика 08.06.2023 00:31

Внешнеторговый дефицит США в апреле вырос до максимума за полгода

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 23% относительно предыдущего месяца - до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд, а не $64,2 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до $75,2 млрд с объявленного прежде мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Экспорт из США в позапрошлом месяце снизился на $9,2 млрд (3,6%), до $249 млрд - самого низкого значения с марта 2022 года. Экспорт товаров уменьшился на $9,4 млрд, в том числе, за счет снижения поставок нефти и нефтепродуктов, а также фармацевтических препаратов и ювелирной продукции. В то же время экспорт услуг увеличился на $200 млн.

Объем импорта вырос на $4,8 млрд (1,5%), до $323,6 млрд. Ввоз товаров повысился на $5,2 млрд, в частности, благодаря увеличению закупок автомобилей и автокомпонентов. Импорт услуг уменьшился на $400 млн.

Дефицит внешнеторгового баланса США за январь-апрель текущего года уменьшился на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до $275,55 млрд. Объем экспорта увеличился на 5,8%, импорта - снизился на 2,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ВНЕШТОРГ, БАЛАНС


Похожие новости


Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре вырос до максимума почти за 6 лет Команда Трампа не успевает завершить расследование на рынке стали США до конца июня США и Китай заключили предварительное торговое соглашение Торговое соглашение США-ЕС может быть одобрено до конца 2016г - Обама Сенат США одобрил расширение внешнеторговых полномочий президента Китай обошел США и стал крупнейшей торговой державой мира в 2012 году Белый дом подталкивает Конгресс США предоставить РФ режим наибольшего благоприятствования - WSJ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az