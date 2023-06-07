Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкое сотрудничество и ситуацию вокруг Украины

Состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества. Выражена обоюдная уверенность, что многоплановое и взаимовыгодное партнёрство в различных областях будет и далее динамично развиваться. В этом контексте отмечена приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма", - говорится в сообщении.
Затронут и ряд международных тем, включая дальнейшую координацию в многосторонних организациях, сообщили в пресс-службе.
"Президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины", - отмечается в сообщении.
Президент России ещё раз поздравил своего турецкого коллегу с официальным вступлением в должность. Условлено о поддержании регулярного личного диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
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