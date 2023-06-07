Британский регулятор запретил рекламу Shell, Repsol и Petronas в рамках борьбы с greenwashing

Британский регулятор рекламного рынка запретил ряд рекламных акций Shell, Repsol и Petronas, посчитав, что они дают неверное представление о деятельности нефтегазовых компаний, позиционируя их как более экологичные, чем есть на самом деле, пишет газета Financial Times.

Управление по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority, ASA) Великобритании отмечает, что компании "пренебрегли важной информацией" в рекламных объявлениях, где они говорили о "зеленых" предложениях и планах, в том числе, о решениях в сфере возобновляемых источников энергии и целях достижения углеродной нейтральности, не упоминая о своих более крупных операциях с высокими выбросами.

Таким образом, реклама компаний вводила общественность в заблуждение, считают в ASA.

Регулятор отмечает, что Shell сохраняет масштабные инвестиции в нефтегазовый сектор, который составлял основную часть ее бизнес-модели в 2022 году и, вероятно, будет составлять в ближайшем будущем, однако рекламные акции компании создают обратное впечатление.

В стратегии Repsol добыча нефти и газа также занимает важное место, а биотопливо и синтетическое топливо, которое компания продвигала в своей рекламе в этом году, является "лишь крупицей операций в сравнении с существенной и растущей добычей ископаемого топлива", отмечают в ASA.

Точно так же, общественность не понимает "степени продолжающегося крупного вклада Petronas в выбросы парниковых газов, основываясь на заявлениях компании" в рекламе, заявил регулятор.

Ранее он принял жесткие меры в отношении ряда других компаний в рамках борьбы с практикой greenwashing ("зеленый камуфляж"), пишет FT.

В этом году регулятор запретил рекламу авиакомпаний Etihad Airways и Lufthansa, которая, по его мнению, вводила общественность в заблуждение относительно степени негативного воздействия полетов на окружающую среду. В прошлом году запреты коснулись банка HSBC и ритейлера Tesco.