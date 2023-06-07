Запасы нефти в США снизились на 452 тыс. баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей - до 459,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,74 млн баррелей и составили 218,82 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 5,07 млн баррелей, до 111,73 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,18 млн баррелей.

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