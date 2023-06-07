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Цена на нефть

06.06 $/bbl +/- WTI 71.74 -0.41 Brent 76.29 -0.42

ТЭК 07.06.2023 19:13

Нефть усилила рост на данных о запасах в США, Brent подорожала до $77,3 за баррель

Цены на нефть ускорили подъем вечером в среду, положительно реагируя на данные о сокращении запасов в США по итогам минувшей недели.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 составляет $77,3 баррель, что на $1,01 (1,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена июльских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,12 (1,56%), до $72,86 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали роста показателя на 1,5 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина выросли на 2,74 млн баррелей, дистиллятов - на 5,07 млн баррелей. Аналитики ожидали роста на 1 млн и 1,18 млн баррелей соответственно.

Поддержку котировкам также оказали данные о росте импорта нефти в Китай в мае на 17% в помесячном исчислении и на 12% - в годовом, до 51,44 млн тонн, или около 12,16 млн баррелей в сутки, написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

"Ослабление спроса в Китае сильно тревожило участников нефтяного рынка в последнее время, и восстановление импорта нефти, скорее всего, окажет рынку определенную поддержку", - написали они.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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