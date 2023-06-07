Генсек НАТО посетит США на следующей неделе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщается в среду на сайте альянса. "Он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и членами Группы наблюдателей за деятельностью НАТО сената США", - говорится в заявлении.

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