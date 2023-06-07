Генсек НАТО посетит США на следующей неделе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщается в среду на сайте альянса.
"Он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и членами Группы наблюдателей за деятельностью НАТО сената США", - говорится в заявлении.
Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Карабахе - Минобороны Азербайджана
Баку и Братислава обсудили перспективы двустороннего сотрудничества - МИД Азербайджана
Премьер Азербайджана прибыл в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ
Trafigura получила рекордные $5,54 млрд чистой прибыли в I финполугодии
Стоимость индийских брендов приблизилась к $2 трлн, Tata заняла первое место с оценкой $26,4 млрд
ЕЦБ продолжит подъем ставок, поскольку период высокой инфляции затягивается
В Азербайджане выявлено 4 новых случая COVID-19
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
В Азербайджане увеличиваются ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика открыл новый филиал в торговом центре «Садарак»
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС