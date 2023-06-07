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Дальнее зарубежье 07.06.2023 20:32

Французские депутаты поддержали идею выделить 413 млрд евро за семь лет для модернизации армии

Члены Национального собрания Франции большинством голосов одобрили в первом чтении семилетний план по увеличению оборонного бюджета страны для модернизации вооруженных сил, сообщают в среду французские СМИ.

Депутаты поддержали текст законопроекта о выделении на оборону 413,3 млрд евро в течение периода с 2024 по 2030 год.

"За" проголосовали 408 человек, "против" - 87. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената. По данным французских СМИ, ожидается, что решение по нему будет принято до 14 июля.

Газета "Монд" отмечает, что такие расходы - значительно выше, чем в последние годы.

В частности, как предполагается, эти средства должны пойти на подготовку и модернизацию армии, в частности средств ядерного сдерживания, а также поддержку семей военнослужащих и улучшение условия жизни резервистов.

В то же время, французские СМИ, при этом, отмечают, что отчасти резкое увеличение расходов на оборону объясняется попросту усилившейся инфляцией.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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