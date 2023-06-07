Баку и Братислава обсудили перспективы двустороннего сотрудничества - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словакию провел встречу с премьер-министром страны Людовитом Одором, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической безопасности, культурной, туристической, гуманитарной сферах, а также региональной и международной безопасности.
“Байрамов отметил, что нынешний диалог между двумя странами, взаимные визиты и контакты, в том числе политические консультации, внесли важный вклад в развитие отношений. В этом направлении была подчеркнута важность расширения существующей договорно-правовой базы между Азербайджаном и Словакией в направлении дальнейшего развития отношений и отмечено значение подписанного в ходе визита соглашения”,- отмечается в информации.
Одор, в свою очередь, подчеркнул, что Словакия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном и важность продолжения усилий в этом направлении.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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