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Внешняя политика 07.06.2023 19:37

Баку и Братислава обсудили перспективы двустороннего сотрудничества - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словакию провел встречу с премьер-министром страны Людовитом Одором, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической безопасности, культурной, туристической, гуманитарной сферах, а также региональной и международной безопасности.


“Байрамов отметил, что нынешний диалог между двумя странами, взаимные визиты и контакты, в том числе политические консультации, внесли важный вклад в развитие отношений. В этом направлении была подчеркнута важность расширения существующей договорно-правовой базы между Азербайджаном и Словакией в направлении дальнейшего развития отношений и отмечено значение подписанного в ходе визита соглашения”,- отмечается в информации.


Одор, в свою очередь, подчеркнул, что Словакия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном и важность продолжения усилий в этом направлении.


На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.



Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, СЛОВАКИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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