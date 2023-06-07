Стоимость индийских брендов приблизилась к $2 трлн, Tata заняла первое место с оценкой $26,4 млрд

Совокупная стоимость 100 крупнейших индийских брендов выросла за минувший год и приблизилась к отметке $2 трлн, говорится в исследовании консалтинговой компании Brand Finance.
Самым дорогим брендом страны остался конгломерат Tata Group - его стоимость за год подскочила на 10,3% и составила $26,4 млрд. Он занимает седьмое место в общемировом списке самых дорогих брендов.
"За последние два года Tata Group претерпела значительную стратегическую трансформацию за счет цифровизации и использования новых технологий", - отметил директор Brand Finance Савио Д`Соуза.
Второе место занял разработчик ПО Infosys - стоимость бренда компании оценена в $13,01 млрд. На третьей строчке осталась страховая компания Life Insurance Corporation ($9,76 млрд). На четвертое место в рейтинге поднялся бренд оператора связи Airtel ($7,53 млрд), на пятое опустился конгломерат Reliance Industries ($7,36 млрд).
Самый значительный рост продемонстрировал бренд одежды Raymond: его стоимость взлетела на 83% и достигла $273 млн, благодаря чему компания заняла 94-е место в рейтинге.
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