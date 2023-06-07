В Азербайджане выявлено 4 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831,869 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о трех случаях.
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались два человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 279 человек.
От COVID-19 вылечились 821,559 тыс. (+9 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 31 человек.
За сутки медики провели 1,041 тыс. тестов на коронавирус против 1 тыс. 185 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 628,898 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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