В Азербайджане выявлено 4 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831,869 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о трех случаях.





За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались два человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 279 человек.





От COVID-19 вылечились 821,559 тыс. (+9 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находится 31 человек.





За сутки медики провели 1,041 тыс. тестов на коронавирус против 1 тыс. 185 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 628,898 тыс. тестов на COVID-19.





Х.Насирзаде