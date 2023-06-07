Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Карабахе - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана в Карабахском регионе в среду.

"Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана 7 июня с 13:35 до 19:45 обстреляли позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Ходжавендского и Шушинского районов", - сообщает пресс-служба ведомства.





Подразделениями азербайджанской армии по всем указанным направлениям были предприняты адекватные ответные меры.





Кроме того, члены армянских НВФ в Карабахе под видом сельскохозяйственных работ попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского, Ходжавендского, Шушинского районов.





“Однако, в результате неотложных мер со стороны азербайджанских военных, эти работы были немедленно прекращены", - отмечает оборонное ведомство.





Х.Насирзаде