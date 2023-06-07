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Оборона 07.06.2023 21:48

Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Карабахе - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана в Карабахском регионе в среду.

"Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана 7 июня с 13:35 до 19:45 обстреляли позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Ходжавендского и Шушинского районов", - сообщает пресс-служба ведомства.


Подразделениями азербайджанской армии по всем указанным направлениям были предприняты адекватные ответные меры.


Кроме того, члены армянских НВФ в Карабахе под видом сельскохозяйственных работ попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского, Ходжавендского, Шушинского районов.


“Однако, в результате неотложных мер со стороны азербайджанских военных, эти работы были немедленно прекращены", - отмечает оборонное ведомство.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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