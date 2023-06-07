Баку и Рим обсудили перспективы ВТС - Минобороны Азербайджана

Заместитель министра обороны Азербайджана - начальник главного управления военно-технического снабжения Агиль Гурбанов в рамках визита в Италию провел встречу с министром обороны страны Гвидо Кросетто.
"В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в области военного, военно-технического и военного образования, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны также подчеркнули важность взаимных визитов в развитии отношений на основе стратегического партнерства между двумя странами.
Х.Насирзаде
Внешнеторговый дефицит США в апреле вырос до максимума за полгода
Поставки природного газа в Китай в апреле 2023г обновили исторический максимум для этого месяца
Китай в мае нарастил импорт нефти относительно апреля на 21% - до 51,4 млн тонн
В Азербайджане выявлено 4 новых случая COVID-19
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
В Азербайджане увеличиваются ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Путин и наследный принц Саудовской Аравии дали высокую оценку кооперации в рамках ОПЕК+
Кулеба и Столтенберг обсудили поставки артиллерийских боеприпасов для контрнаступления Украины
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика открыл новый филиал в торговом центре «Садарак»
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС