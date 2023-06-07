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Внешняя политика 07.06.2023 22:08

Баку и Рим обсудили перспективы ВТС - Минобороны Азербайджана

Заместитель министра обороны Азербайджана - начальник главного управления военно-технического снабжения Агиль Гурбанов в рамках визита в Италию провел встречу с министром обороны страны Гвидо Кросетто.

"В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в области военного, военно-технического и военного образования, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщает пресс-служба ведомства.


Стороны также подчеркнули важность взаимных визитов в развитии отношений на основе стратегического партнерства между двумя странами.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ИТАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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