Баку и Рим обсудили перспективы ВТС - Минобороны Азербайджана

Заместитель министра обороны Азербайджана - начальник главного управления военно-технического снабжения Агиль Гурбанов в рамках визита в Италию провел встречу с министром обороны страны Гвидо Кросетто.

"В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в области военного, военно-технического и военного образования, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщает пресс-служба ведомства.





Стороны также подчеркнули важность взаимных визитов в развитии отношений на основе стратегического партнерства между двумя странами.





Х.Насирзаде