Госсекретарь США обсудил с главой МИД Саудовской Аравии вопросы стратегического партнерства

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд провели переговоры в Эр-Рияде, сообщают в среду саудовские СМИ.
Министры обсудили "аспекты стратегического партнерства и пути усиления двустороннего сотрудничества в разных сферах", говорится в сообщении.
Кроме того, госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии в ходе переговоров затронули региональные и международные темы.
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