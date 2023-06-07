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Дальнее зарубежье 07.06.2023 22:55

Кулеба и Столтенберг обсудили поставки артиллерийских боеприпасов для контрнаступления Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили стабильное обеспечение украинских сил артиллерийскими боеприпасами для проведения эффективных контрнаступательных операций, а также предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

"В нашем разговоре мы также сосредоточились на стабильных поставках артиллерийских боеприпасов, чтобы обеспечить эффективность контрнаступательных операций Украины. Не только будущее Украины, но и будущее евроатлантического сообщества решается на поле боя Украины прямо сейчас", - написал он в Twitter.

Кулеба проинформировал, что говорил со Столтенбергом по поводу предстоящего саммита НАТО. "Мы не стремимся привлечь войска НАТО, чтобы положить конец этой войне. Мы стремимся иметь наилучшую гарантию предотвращения будущих войн", - написал министр.

Глава МИД подчеркнул, что "нам всем нужна ясность" в отношении членства Украины в НАТО. Также он отметил, что за пятнадцать лет реальность кардинально изменилась, и подход НАТО должен измениться.

"Разница между 2008 годом и сегодняшним днем заключается в том, что Украина теперь является ценным активом Североатлантического союза, а не обузой. Украина сделает НАТО сильнее", - заявил Кулеба.

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Тэги: КУЛЕБА, СТОЛТЕНБЕРГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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