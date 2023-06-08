Байден обсудил с Трюдо пожары в Канаде и предложил помощь - Белый дом

Президент США Джо Байден в среду поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и предложил поддержку в борьбе с лесными пожарами, сообщает Белый дом.
"Президент дал указание своей команде задействовать все имеющиеся федеральные средства пожаротушения, которые могут быстро оказать помощь в тушении пожаров, затрагивающих канадские и американские общины ", - говорится в сообщении.
По данным Белого дома, на данный момент США задействовали более 600 пожарных и вспомогательного персонала, а также другие средства пожаротушения для реагирования на пожары.
Два лидера обсудили, как обеспечить постоянную координацию для предотвращения лесных пожаров и устранения их последствий для здоровья.
"Они договорились поддерживать тесный контакт в связи с возникающими потребностями", - отметили в администрации Байдена.
Последние несколько дней горят леса в провинции Квебек в Канаде. Власти страны были вынуждены эвакуировать население.
Дым от пожаров распространился по территории США, затронув более дюжины штатов.
Телеканал NBC News сообщает, что по состоянию на среду в некоторых частях 18 штатов были объявлены предупреждения о качестве воздуха.
В частности, на востоке страны и на северо-востоке, оно классифицируется как "нездоровое" или даже "опасное".
Представитель Агентства по охране окружающей среды США (EPA) сообщил The Hill что, по оценкам агентства, оповещения о качестве воздуха в среду затронут более 100 млн человек - до Чикаго на западе и до Атланты на юге.
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