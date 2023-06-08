Предъявление обвинений Трампу Минюстом приведет к расколу в стране и станет ужасным посланием миру - Пенс

Бывший вице-президент США Майк Пенс надеется, что Минюст не предъявит обвинения экс-президенту Дональду Трампу по делу о найденных в его резиденции секретных документах.

"Во-первых, я думаю, что это привело бы к ужасному расколу в стране", - сказал Пенс во время выступления на телеканале CNN.

Кроме того, отметил он, предъявление обвинений экс-президенту станет "ужасным посланием всему миру".

"Мы - эмблема демократии, мы - символ справедливости в мире, и серьезное дело, которое уже однажды произошло в Нью-Йорке, связанное с обвинением бывшего президента Соединенных Штатов, посылает ужасный сигнал миру. Я надеюсь, что министерство юстиции передумает и решит эти вопросы без предъявления обвинения", - резюмировал бывший вице-президент.

Сам Трамп неоднократно отрицал свою вину.

За несколько часов до того, как ряд СМИ сообщили о том, что прокуратура официально уведомила Трампа о ведущемся в отношении него уголовном преследовании, экс-глава Белого дома назвал обвинения против него "невиданным вмешательством в выборы".

"Никто не говорил мне, что мне предъявлено обвинение, и я не должен быть обвинен, потому что не сделал ничего плохого", - написал Трамп в телеграм.

Он добавил, что в течение многих лет являлся мишенью для Минюста и ФБР.

"Пародия на правосудие и вмешательство в выборы на невиданном ранее уровне. Республиканцы в Конгрессе должны сделать это своей проблемой №1", - призвал бывший президент.