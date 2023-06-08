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Дальнее зарубежье 08.06.2023 09:45

Некоторые страны НАТО могут направить на Украину войска

Некоторые страны-члены НАТО, возможно, захотят разместить воинский контингент на территории Украины, если на предстоящем в июле саммите альянса в Вильнюсе Киеву не будут представлены ощутимые гарантии безопасности, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Если НАТО не сможет договориться о четком пути для продвижения Украины вперед, существует явная вероятность того, что некоторые страны по отдельности могут предпринять действия", - цитирует The Guardian Расмуссена.

Он пришел к такому мнению в результате поездки по Европе и США, предпринятой для того, чтобы оценить изменение настроений перед началом саммита, который стартует 11 июля.

Экс-глава альянса "не исключает возможности", что Польша, которая помогает Киеву, "примет еще более активное участие в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая размещения войск на местах".

"Я думаю, поляки серьезно подумают о том, чтобы собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать польские настроения, поляки чувствуют, что слишком долго Западная Европа не прислушивалась к их предостережениям (относительно России - ИФ)", - сказал Расмуссен.

По его словам, крайне важно, чтобы Украина получила - желательно до саммита - письменные гарантии безопасности, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведданными, расширенное производство боеприпасов, оперативную совместимость с альянсом и поставки вооружений, достаточных для "сдерживания России", говорится в публикации газеты.

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о гарантиях безопасности Украине будет включен в повестку дня в Вильнюсе, но добавил, что альянс в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам, напоминает The Guardian.

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Тэги: НАТО, СТРАНЫ, УКРАИНА, ВОЙСКА


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