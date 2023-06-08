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08.06.2023 09:24

Бизнес кредиты от Yelo Bank под 5% годовых

Yelo Bank предлагает выгодные кредиты на развитие вашего бизнеса за счет средств Фонда Развития Предпринимательства (ФРП). Так, предприниматели могут получить бизнес-кредит до 10 млн AZN под общий годовой процент в размере 5%. Максимальный срок кредита составляет 120 месяцев. Кроме того, предпринимателям, получившим кредит, предоставляется льготный период, составляющий до половины срока кредита (максимум 12 месяцев).

Отметим, что для Yelo Bank является приоритетом поддержка предпринимательства, особенно развитие реального сектора. В этом направлении Банк активно сотрудничает с ФРП. Банк в течение прошлого года поддержал финансирование реального сектора, большинство которого представлено регионами, в особенности сельским хозяйством. В результате в 2022 году Yelo Bank занял второе место среди банков, выдавших наибольшее количество льготных кредитов за счет ФРП.

Если вы тоже хотите развивать свой бизнес с помощью льготного кредита от Yelo Bank, оформите заказ онлайн без промедления. Для подробной информации:

https://bit.ly/ylpwjkn

У вас есть дополнительные вопросы о кредите ФРП? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,Instagram илиWhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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