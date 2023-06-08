Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8212 RUR   0.0208 GBR   2.1173 TRY   0.0729

Цена на нефть

07.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +0.79 Brent 76.95 +0.66

Оборона 08.06.2023 09:50

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в среду вечером позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.

«7 июня в 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Брун района Гаракильсе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В военном ведомстве добавили, что 8 июня в 07:40 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы (Карабахский район – ИФ), подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша.

В министерстве сообщили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Кроме того, подчеркнули в азербайджанском военном ведомстве, «члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии на Ходжалинском направлении».

«В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Карабахе - Минобороны Азербайджана Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе - Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с армянской стороны ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана в районе границы - Минобороны Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы В Баку обвинили Армению в обстреле азербайджанских позиций на границе и в Карабахе Министр обороны Армении не участвует в заседании Совета министров обороны ОДКБ В Баку опровергли очередное заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе В Баку назвали ложью заявления Еревана об обстреле армянских позиций на границе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az