ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в среду вечером позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.

«7 июня в 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Брун района Гаракильсе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В военном ведомстве добавили, что 8 июня в 07:40 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы (Карабахский район – ИФ), подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша.

В министерстве сообщили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Кроме того, подчеркнули в азербайджанском военном ведомстве, «члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии на Ходжалинском направлении».

«В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов