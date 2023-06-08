Azer-Turk Bank увеличил в 2022г штат почти на 26%

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» увеличил в 2022 году число сотрудников.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно годовому отчету банка, на конец 2022 года в Azer-Turk Bank работали 513 человек против 408 человек на конец 2021 года.

Таким образом, в 2022 году Azer-Turk Bank увеличил штат на 25,7%.

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

Р.Ахмедов