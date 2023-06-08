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Туризм 08.06.2023 10:36

ГАТ направит свыше 3 млн манатов на II этап работ по созданию туристической инфраструктуры в Суговушане

Государственное агентство по туризму Азербайджана направит свыше 3 млн манатов на второй этап работ по созданию туристической инфраструктуры в Суговушане (Тертерский район).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт ГАТ подписал с ООО "AGAH GROUP".

Стоимость договора – 3 млн 26 тыс. 918,43 манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАТ, КАРАБАХ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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